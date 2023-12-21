Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього співвласника українського «Альфа-Банку» російського мільярдера Михайла Фрідмана.
21 грудня 2023, 13:51
СБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс Банку
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Що відомо
За даними на сайті МВС, він переховується від українських правоохоронців, датою його зникнення вказано 10 жовтня 2023 року.
В Україні його звинувачують за ч. 3. статті 110−2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про санкції проти низки компаній, пов’язаних із російським мільярдером Михайлом Фрідманом та його бізнес-партнерами.
Джерело: Мінфін
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