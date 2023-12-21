СБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс Банку

Що відомо

За даними на сайті МВС, він переховується від українських правоохоронців, датою його зникнення вказано 10 жовтня 2023 року.

В Україні його звинувачують за ч. 3. статті 110−2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про санкції проти низки компаній, пов’язаних із російським мільярдером Михайлом Фрідманом та його бізнес-партнерами.