BYD може закріпити статус найбільшого виробника електромобілів

Корпоративні статистичні дані вказують, що BYD за підсумками вже трьох кварталів підряд випереджає Tesla за кількістю випущених електрокарів. Водночас її суперник із США все ще перебуває на вершині рейтингу за обсягами постачання (навіть з огляду на те, що йому довелося призупинити роботу шанхайської фабрики). На думку аналітиків LBLV , у китайського виробника електрокарів є всі шанси закріпитися як лідер за підсумками IV кварталу.

Успіх BYD у III звітному періоді був обумовлений наявністю фори. Tesla на той час була змушена перестати випускати Model 3 у КНР, оскільки їй потрібно було перелаштувати складальні лінії під новий варіант машини. Обидва виробники розраховували 2023-го випустити 1,8 мільйона автівок і тому цілком закономірно, що вони борються один з одним за звання лідера.

У липні-вересні поточного року світовий ринок електромобілів збільшився в натуральному вираженні на 29% річних. При цьому в КНР продаж такої техніки піднявся лише на 11%, хоча країна все ще є світовим лідером у цьому відношенні, охоплюючи 58% глобального ринку електрокарів. Друге місце належить Штатам (12%), а замикає трійку лідерів ФРН (минулого кварталу обсяги реалізації в цій країні піднялися на 60% рік до року).

У Сполучених Штатах квартальне зростання продажів електрокарів досягло 63%, але експерти сумніваються, що такі темпи зможуть зберегтися найближчим часом, оскільки американські виробники машин скорочують програми випуску. Зокрема, Ford та GM змінили плани, вирішивши більш плавно збільшувати обсяги виробництва. Крім того, як зазначають експерти LBLV, General Motors вирішила, що не буде разом з Honda виробляти електромобілі за ціною, нижчою за $30 тисяч.

У липні-вересні BYD досягла паритету з Tesla за часткою на світовому ринку електрокарів (17%). Не виключено, що наприкінці року вона зможе зміцнити своє становище лідера. При цьому необхідно пам'ятати, що статистика бере до уваги й продаж машин Denza, які на стадії становлення були дітищем спільного виробництва, створеного BYD разом з Mercedes-Benz.

У компанії з КНР є й інші «дочки», які зараз більш відомі в країні. Тому аналітичний підхід здатний сильно відбиватися на результаті. Наприклад, минулого року BYD мав 13%, тоді як Tesla займала ті ж 17% ринку.

Олександр Мельников, фінансовий аналітик LBLV