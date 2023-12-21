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21 грудня 2023, 10:21

Україна отримала $950 млн від Японії

​До Державного бюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

​До Державного бюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

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Допомога Японії

Фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в рамках проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом $900 млн через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Читайте: Україна отримала грант на суму 150 млн євро від Євросоюзу

«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за незмінну фінансову підтримку України, зокрема у сферах соціальної допомоги та відновлення. Реалізація таких найважливіших ініціатив, як HOPE та INSPIRE допомагають Уряду впроваджувати належні державні послуги та соціальну підтримку своїм громадянам та ліквідовувати наслідки спричинені повномасштабним вторгненням росії», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Довідка

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України.

Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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