Курс валют на 21 грудня: долар в банках підскочив на 20 копійок, євро — на 30 копійок

У четвер, 21 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу на 20 копійок. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 13 копійок у купівлі, а у продажу 12 копійок. Курс євро виріс на 12 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,10 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,23, євро — 40,52−41,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,61−37,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,17−41,18 грн/євро.

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