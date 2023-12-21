США посилили контроль за дотриманням санкцій проти російської нафти

Що змінилося

Оновлені правила передбачають посилення контролю за дотриманням цінового обмеження для компаній, які постачають послуги для перевезення російської нафти.

Згідно з ними, таким компаніям рекомендується проявляти підвищену обачність у роботі з компаніями-посередниками, які займаються перевезенням російської нафти.

Крім того, постачальники послуг із країн, що приєдналися до обмеження цін на російську нафту, мають отримувати підтвердження від своїх контрагентів щоразу, коли вони завантажують або відвантажують російську нафту.

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Вони також повинні збирати та надавати на запит дані про додаткові витрати, які виникають при транспортуванні нафти з рф. Постачальники таких послуг мають запровадити відповідні зміни у своїй роботі до 19 лютого 2024 року.

Крім того, США внесли до санкційних списків чотири компанії, які причетні до порушення обмеження ціни на російську нафту, — зареєстровані у Гонконгу Bellatrix Energy Limited і Covart Energy Limited, а також Voliton DMCC і SUN Ship Management Ltd з ОАЕ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США, ЄС і Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму, вимагаючи, щоб вони посилили контроль над суднами, які ходять під їхніми прапорами з російською нафтою, що продається за ціною, вищою за граничну.

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