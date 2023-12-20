Попит на нові легкові авто в ЄС зростає 16 місяць поспіль

Відносно минулого року попит на нові легкові авто в ЄС збільшився на 6,7% — до 885,6 тис. од. Про це свідчать дані АСЕА, повідомляє Укравтопром.

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Ринок бензинових авто зріс на 4,2% (до 289,4 тис. од.) та охопив майже 1/3 загальних продажів легковиків.

Попит на гібриди (HEV) збільшився на 29% (до 243 тис. од.) і вони посіли друге місце з часткою ринку 27,4%.

Листопадові реєстрації електромобілів зросли на 16,4% (144,4 тис. од.), а їх сегмент на ринку збільшився до 16,3%.

Ринок дизельних автомобілів продовжує тенденцію до падіння, скоротившись на 10,3% (107,6 тис. од.). У минулому місяці вони охопили лише 12% європейських продажів нових авто.

Продажі плагін-гібридних авто (PHEV) знизилися на 22,1% (до 72 тис. од.), у листопаді їм належало 8,1% ринку ЄС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у листопаді автопарк України поповнили 1 704 гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це майже удвічі більше, ніж торік.