У минулому місяці автопарк України поповнили 1 704 гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це майже удвічі більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
12 грудня 2023, 12:55
У листопаді українці придбали майже удвічі більше, ніж торік гібридних легкових авто. Найпопулярніші моделі
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Нові авто
Частка нових авто становила 59%. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai (194 од.).
На другому місці Toyota RAV-4 (105 од.).
Трійку лідерів замикає — Mercedes-Benz GLE (67 шт.)
Вживані авто
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (67 шт.)
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (53 шт.) та Ford C-Max (42 шт.).
Джерело: Мінфін
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