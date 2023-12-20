Японський виробник шин Bridgestone продав бізнес у росії

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Угода передбачає продаж заводу японського виробника шин Bridgestone в російському Ульяновську та офісу продажів у москві.

У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 працівників.

Нагадаємо

Bridgestone працював у росії з 1998 року. У березні минулого року компанія призупинила все виробництво у країні. На росію припадає менш ніж 2% доходів компанії.

За даними KSE Institute, станом на 17 грудня 2023 року понад 300 іноземних компаній повністю покинули російський ринок. Це близько 20% від усіх компаній, які володіли або володіють активами в росії.

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