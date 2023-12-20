Bridgestone Europe оголосила про продаж своїх російських активів місцевій холдинговій компанії S8 Capital Армена Саркісяна, йдеться у пресрелізі.
20 грудня 2023, 16:01
Японський виробник шин Bridgestone продав бізнес у росії
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Деталі
Угода передбачає продаж заводу японського виробника шин Bridgestone в російському Ульяновську та офісу продажів у москві.
У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 працівників.
Нагадаємо
Bridgestone працював у росії з 1998 року. У березні минулого року компанія призупинила все виробництво у країні. На росію припадає менш ніж 2% доходів компанії.
За даними KSE Institute, станом на 17 грудня 2023 року понад 300 іноземних компаній повністю покинули російський ринок. Це близько 20% від усіх компаній, які володіли або володіють активами в росії.
Читайте: Понад 300 іноземних компаній повністю залишили російський ринок
Джерело: Мінфін
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