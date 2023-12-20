70% українців в Польщі залишиться на Різдво в цій країні — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 грудня 2023, 14:15

70% українців в Польщі залишиться на Різдво в цій країні — дослідження

Понад дві третини громадян України у Польщі (70%) залишиться у цій країні на Різдво. Про це йдеться в дослідженні «Мігранти — Різдво в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Понад дві третини громадян України у Польщі (70%) залишиться у цій країні на Різдво.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Для більшості українців дорога додому неможлива або значно ускладнена через повномасштабну війну. Половина українців (48%) святкуватимуть Різдво з родиною та родичами, які також перебувають у Польщі.

Тільки 13% українців планують поїхати додому на Різдво. Лише 2% відзначатимуть свята і вдома, і в Польщі.

Більше половини українців (54%) збираються відзначати найближчі свята за григоріанським або новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Лише кожен десятий респондент (10%) планує святкування 7 січня за юліанським календарем. Майже кожен четвертий іммігрант (23%) має намір святкувати Різдво і в грудні, і в січні.

Святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня

Майже половина українців (48%) святкуватиме Різдво в Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека, пов’язана з повномасштабною війною в Україні, і складна дорога додому (відповідно 39% і 30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.

Читайте також: Зменшилась частка українців, які задоволені своєю роботою у Польщі — опитування

Третина опитаних проведе Різдво в Польщі з родичами, які також перебувають у цій країні. Ще 11% — зі знайомими поляками і 17% — зі знайомими земляками. Кожен п’ятий телефонуватиме чи спілкуватиметься онлайн з близькими, які не живуть у Польщі. Кожен десятий проведе свята на самоті.

Плани, щодо проведення Різдва

Якщо говорити про мігрантів усіх національностей, які живуть і працюють у Польщі, більш ніж кожен четвертий іноземець (28%) проведе Різдво в Польщі зі своєю родиною, яка залишиться в нашій країні. Варто підкреслити, що в грудні 2020 року лише 12% іммігрантів заявили про відзначення свят у Польщі з родиною. Своєю чергою 12% респондентів мають намір святкувати з польськими друзями та знайомими.

Для 28% опитаних українців — це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% — втретє і майже кожен п’ятий українець (19%), вже більше трьох разів перебував у Польщі у різдвяний період.

Емоції та почуття у різдвяний період

У контексті емоцій, які відчувають іноземці в передріздвяний період, особливе значення має надія, яку вказали майже половина респондентів (43%). Кожен четвертий іммігрант (25%) почувається оптимістично. Опитані іноземці однаково вказували на радість (22%), любов (22%) і мир (21%). Варто зазначити, що аж 23% іноземців зізналися, що сумують у різдвяний період, а 16% відчувають тривогу.

Опитування

Опитування «Мігранти — Різдво в Польщі» провели 30 листопада — 11 грудня 2023 року Міграційна платформа EWL, Фундація підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У дослідженні взяли участь 506 громадян України, Білорусі, росії, Грузії, Вірменії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Боснії і Герцеговини, які працюють або навчаються в Польщі. 419 опитаних становили громадяни України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 грудня 2023, 14:18
#
Уважаемые граждане Украины, оказавшиеся в Польше! Лучше и не стоит ехать в Украину.
+
+15
Три літри
Три літри
20 грудня 2023, 14:26
#
Лише кожен десятий респондент (10%) планує святкування 7 січня за юліанським календарем.

За юліанським календарем в цей день теж 25 грудня, а не 7 січня. 7 січня це як раз за григоріанським.

Добре що ви хоч не написали іншу пургу що 7 то рідзво христіанське, а 25 то католицьке.

А ось тут можна трохи набратись знань звідки взялась дата святкування різдва
https://minfin.com.ua/blogs/3litry/231722/

Бо те що зараз мелять православні РПЦ це просто якась язичницька маячня: вони ж взагалі не розуміюсь чому святкують різдво 7 січня, хоча ще в 4 сторіччі затвердили дату різдва 25 грудня відділивши його від водохрещща 6 січня, це коли ще навіть Київської Русі не існувало.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами