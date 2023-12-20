Понад дві третини громадян України у Польщі (70%) залишиться у цій країні на Різдво. Про це йдеться в дослідженні «Мігранти — Різдво в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
70% українців в Польщі залишиться на Різдво в цій країні — дослідження
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Для більшості українців дорога додому неможлива або значно ускладнена через повномасштабну війну. Половина українців (48%) святкуватимуть Різдво з родиною та родичами, які також перебувають у Польщі.
Тільки 13% українців планують поїхати додому на Різдво. Лише 2% відзначатимуть свята і вдома, і в Польщі.
Більше половини українців (54%) збираються відзначати найближчі свята за григоріанським або новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Лише кожен десятий респондент (10%) планує святкування 7 січня за юліанським календарем. Майже кожен четвертий іммігрант (23%) має намір святкувати Різдво і в грудні, і в січні.
Святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня
Майже половина українців (48%) святкуватиме Різдво в Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека, пов’язана з повномасштабною війною в Україні, і складна дорога додому (відповідно 39% і 30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.
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Третина опитаних проведе Різдво в Польщі з родичами, які також перебувають у цій країні. Ще 11% — зі знайомими поляками і 17% — зі знайомими земляками. Кожен п’ятий телефонуватиме чи спілкуватиметься онлайн з близькими, які не живуть у Польщі. Кожен десятий проведе свята на самоті.
Плани, щодо проведення Різдва
Якщо говорити про мігрантів усіх національностей, які живуть і працюють у Польщі, більш ніж кожен четвертий іноземець (28%) проведе Різдво в Польщі зі своєю родиною, яка залишиться в нашій країні. Варто підкреслити, що в грудні 2020 року лише 12% іммігрантів заявили про відзначення свят у Польщі з родиною. Своєю чергою 12% респондентів мають намір святкувати з польськими друзями та знайомими.
Для 28% опитаних українців — це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% — втретє і майже кожен п’ятий українець (19%), вже більше трьох разів перебував у Польщі у різдвяний період.
Емоції та почуття у різдвяний період
У контексті емоцій, які відчувають іноземці в передріздвяний період, особливе значення має надія, яку вказали майже половина респондентів (43%). Кожен четвертий іммігрант (25%) почувається оптимістично. Опитані іноземці однаково вказували на радість (22%), любов (22%) і мир (21%). Варто зазначити, що аж 23% іноземців зізналися, що сумують у різдвяний період, а 16% відчувають тривогу.
Опитування
Опитування «Мігранти — Різдво в Польщі» провели 30 листопада — 11 грудня 2023 року Міграційна платформа EWL, Фундація підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.
У дослідженні взяли участь 506 громадян України, Білорусі, росії, Грузії, Вірменії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Боснії і Герцеговини, які працюють або навчаються в Польщі. 419 опитаних становили громадяни України.
Коментарі - 2
За юліанським календарем в цей день теж 25 грудня, а не 7 січня. 7 січня це як раз за григоріанським.
Добре що ви хоч не написали іншу пургу що 7 то рідзво христіанське, а 25 то католицьке.
А ось тут можна трохи набратись знань звідки взялась дата святкування різдва
https://minfin.com.ua/blogs/3litry/231722/
Бо те що зараз мелять православні РПЦ це просто якась язичницька маячня: вони ж взагалі не розуміюсь чому святкують різдво 7 січня, хоча ще в 4 сторіччі затвердили дату різдва 25 грудня відділивши його від водохрещща 6 січня, це коли ще навіть Київської Русі не існувало.