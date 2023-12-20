Акції Toshiba вивели з Токійської біржі

Японська Toshiba, 19 грудня, була виключена з лістингу на Токійській біржі після 74 років роботи. Компанія переходить у приватну власність. Про це пише Reuters.

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Занепад Toshiba

Останні десятиліття Toshiba пережила багато потрясінь та скандалів, що призвело до занепаду одного з найвідоміших брендів Японії. Компанія переходить у приватну власність групи інвесторів на чолі з компанією Japan Industrial Partners. До групи інвесторів також входять Orix, Chubu Electric Power та виробник мікросхем Rohm. В Toshiba сподіваються, що компанія тепер зробить важливий крок до нового майбутнього.

В останній торговий день, акції Toshiba коштували 4590 єн (майже $32).

Що буде у майбутньому

Після того, як Toshiba була викуплена групою інвесторів, залишається невідомо якою буде компанія в майбутньому.

Генеральний директор Toshiba Таро Шимада, який залишається на своїй посаді, планує зосередитися на високомаржинальних цифрових послугах. Однак деякі експерти вважають, що найкращим варіантом для Toshiba було б її розділення.

Уряд Японії також стежить за ситуацією у Toshiba. Компанія є одним з найбільших роботодавців у країні (106 тис працівників). До того ж деякі її операції вважаються критично важливими для національної безпеки.

Нові перспективи

Toshiba оголосила про партнерство з Rohm для спільного виробництва енергетичних чипів. Компанії планують інвестувати $2,7 мільярда у нові виробничі потужності.

За словами професора японського бізнесу в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Ульріке Шеде, Toshiba необхідно вийти з низькомаржинальних бізнесів і розробити сильніші комерційні стратегії для деяких з її передових технологій.

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