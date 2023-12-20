Фондові індекси США зросли, Dow Jones оновив рекорд

Американські фондові індекси зросли за підсумками торгів у вівторок, Dow Jones Industrial Average оновив рекорд, а S&P 500 наблизився до історичного максимуму.

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Оптимізм трейдерів

Оптимізм трейдерів, пов'язаний із тим, що Федеральна резервна система (ФРС) може суттєво знизити базову процентну ставку наступного року, продовжує підтримувати фінансові ринки.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її збереження Федрезервом на поточному рівні 5,25−5,5% річних у січні оцінюється ринком 92%, зазначає Market Watch. Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у березні, оцінюють трейдери в 72,5%, за даними CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Річмонда Том Баркін заявив в інтерв'ю Yahoo Finance у вівторок, що бачить «хороший прогрес» у уповільненні інфляції у США. Проте на думку Баркіна, планувати зниження ставки поки що зарано.

Статдані, опубліковані у вівторок, підтвердили стійкість економіки США та очікування її «м'якої посадки».

Число новобудов у Штатах у листопаді збільшилося на 14,8% щодо попереднього місяця і становило 1,56 млн у перерахунку на річні темпи, що є максимумом за півроку, повідомило міністерство торгівлі країни.

Занепокоєння в інвесторів викликає ситуація з призупиненням багатьох великих компаній проходу суден через Червоне море у зв'язку з атаками єменських хуситів. Експерти побоюються, що це може спричинити посилення інфляційного тиску в економіці.

«Збої в глобальній торгівлі протягом тривалого періоду можуть не тільки позначитися на цінах енергоносіїв, але й створити новий тиск на глобальні ланцюжки поставок та вартість транспортування», — говорить головний аналітик Swissquote Bank Іпек Езкардешка, слова якої наводить Market Watch.

Торги акціями

Акції Boeing Co. подорожчали на 1,2% за підсумками торгів. Група Lufthansa повідомила у вівторок, що розмістила замовлення на 80 близько- та середньомагістральних літаків Boeing та Airbus, а також погодила з виробниками додаткові закупівлі. Зокрема, Lufthansa замовила 40 літаків Boeing 737−8 MAX.

Папери Alphabet Inc. зросли у ціні на 0,6%. Напередодні стало відомо, що Google, що входить до Alphabet, заплатить $700 млн для врегулювання претензій за позовом, поданим американськими штатами, через звинувачення в обмеженні компанією конкуренції у сфері додатків для пристроїв на базі операційної системи Android.

Ринкова вартість Accenture знизилася на 0,1%. Міжнародна консалтингова компанія збільшила чистий прибуток у першому кварталі 2024 фінансового року, проте слабкий прогноз виторгу розчарував інвесторів.

Папери PepsiCo Inc. знизилися в ціні 0,6% за погіршенням рекомендації для акцій компанії до «нейтрально» з «купувати» аналітиками JPMorgan. Банк також знизив прогнозну ціну паперів до $176 із $185.

Вартість акцій Lyft Inc. впала на 3,6% на інформацію про те, що співзасновник компанії Джон Циммер продав її акції на суму $3,5 млн.

Індекс Dow Jones Industrial Average, за даними на закриття ринку, у вівторок піднявся на 251,9 пункту (0,68%) і склав 37557,92 пункту.

Standard & Poor's 500 зріс на 27,81 пункту (0,59%) — до 4768,37 пункту.

Nasdaq Composite збільшився на 98,03 пунктів (0,66%) і склав 15003,22 пунктів.