Курс валют на 20 грудня: долар та євро продовжують рости

У середу, 20 грудня, на готівковому ринку курс долара у продажу зріс на 10 копійок. Євро подорожчав на 5 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійок у продажу. Курс євро виріс на 10 копійок у купівлі та на 10 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,85 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,34 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 40,20−41,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,36−37,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,96−40,98 грн/євро.

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