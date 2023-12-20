Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину

Збанкрутіла криптобіржа FTX щодня виплачує близько $1,3 млн у вигляді комісії за банкрутство. Біржі пред'явлено рахунок щонайменше на $118 млн, пише Business Insider.

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Це свідчить про величезні витрати з банкрутства FTX минулого року.

Біржі були пред'явлені рахунки юристами та консультантами з банкрутства на суму не менше $118,1 млн за квартал, що закінчився 31 жовтня, що означає, що за 92 дні FTX виплатить $1,3 млн на день, або $53 тис. на годину, у вигляді витрат з банкрутства.

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Нагадаємо

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

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