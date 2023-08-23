Ексглава FTX Бенкман-Фрід не визнав вину у шахрайстві

Ексглава криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав провину у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних із крахом його криптомайданчика у 2022 році, під час судового засідання 22 серпня, пише Coindesk.

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Що відомо

Засідання проходило у суді Південного округу Нью-Йорка. У новому обвинувальному висновку засновнику FTX звинуватили у використанні коштів клієнтів криптобіржі на різні цілі — від купівлі особистої нерухомості до фінансування виборчих кампаній.

У серпні повідомлялося, що Бенкман-Фрід пустив вкрадені $100 млн на політичні пожертвування. У оновленому обвинувальному висновку йдеться про те, що Бенкман-Фрід робив пожертвування демократам і республіканцям, щоб приховати походження грошей.

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У серпні колишній топменеджер FTX Райан Саламе розпочав переговори із прокуратурою про визнання своєї провини. При цьому не повідомлялося, чи даватиме він свідчення проти Бенкмана-Фріда.



28 червня новий гендиректор FTX Джон Рей заявив, що компанія «запустила процес залучення зацікавлених сторін для перезавантаження біржі FTX.com».



Процедура банкрутства групи компаній FTX триває кілька місяців. Новий менеджмент компанії почав займатися поверненням коштів від одержувачів пожертв ексглава біржі Бенкмана-Фріда та його колишніх колег ще наприкінці грудня 2022 року.

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У компанії заявили, що якщо переведені раніше кошти не будуть повернуті добровільно, представники FTX звернуться до суду з вимогою повернути не лише самі гроші, а й відсотки за ними, які нараховуватимуться з дати подання документів до суду.