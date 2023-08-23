Ексглава FTX Бенкман-Фрід не визнав вину у шахрайстві

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 серпня 2023, 10:01 Читать на русском

Ексглава FTX Бенкман-Фрід не визнав вину у шахрайстві

Ексглава криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав провину у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних із крахом його криптомайданчика у 2022 році, під час судового засідання 22 серпня, пише Coindesk.

Ексглава криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав провину у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних із крахом його криптомайданчика у 2022 році, під час судового засідання 22 серпня, пише Coindesk.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗасідання проходило у суді Південного округу Нью-Йорка.
Фото: psm7.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Засідання проходило у суді Південного округу Нью-Йорка. У новому обвинувальному висновку засновнику FTX звинуватили у використанні коштів клієнтів криптобіржі на різні цілі — від купівлі особистої нерухомості до фінансування виборчих кампаній.

У серпні повідомлялося, що Бенкман-Фрід пустив вкрадені $100 млн на політичні пожертвування. У оновленому обвинувальному висновку йдеться про те, що Бенкман-Фрід робив пожертвування демократам і республіканцям, щоб приховати походження грошей.

Читайте: Засновник FTX обдурив інвесторів на $1,8 мільярда — регулятор США

У серпні колишній топменеджер FTX Райан Саламе розпочав переговори із прокуратурою про визнання своєї провини. При цьому не повідомлялося, чи даватиме він свідчення проти Бенкмана-Фріда.

28 червня новий гендиректор FTX Джон Рей заявив, що компанія «запустила процес залучення зацікавлених сторін для перезавантаження біржі FTX.com».

Процедура банкрутства групи компаній FTX триває кілька місяців. Новий менеджмент компанії почав займатися поверненням коштів від одержувачів пожертв ексглава біржі Бенкмана-Фріда та його колишніх колег ще наприкінці грудня 2022 року.

Читайте: Сем Бенкман-Фрід заарештований на Багамських островах — CNN

У компанії заявили, що якщо переведені раніше кошти не будуть повернуті добровільно, представники FTX звернуться до суду з вимогою повернути не лише самі гроші, а й відсотки за ними, які нараховуватимуться з дати подання документів до суду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 серпня 2023, 11:44
#
Тому й отримає більший термін.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами