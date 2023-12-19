Ethereum втрачає домінування на ринку стейблкоїнів

Мережа Ethereum лишається найбільшою на ринку стейблкоїнів, втім вона втрачає позиції. Про це пише ForkLog із посиланням на аналітиків Sixdegree Lab.

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Ethereum проти Tron

Наразі 53,6% активів сегмента перебуває в мережі Ethereum, за нею йде Tron — 37,8%. Понад 60% обсягу «стабільних монет» на Ethereum зберігається на неактивних адресах.

Частка блокчейну ефіру постійно знижувалася з піку на $100 млн до $66 млн, що означає скорочення на 34%. Водночас пропозиція стейблкоїнів на Tron неухильно збільшувалася з $31 млрд до $48,9 млрд — зростання на 57,7%, яке узгоджується з трендом ринку.

USDT зміцнює лідерство

Трьома провідними «стабільними монетами» Ethereum за ринковою часткою є USDT (56,3%), USDC (30,5%) і DAI (5,07%).

Частки на ринку стейблкоїнів / Джерело: Sixdegree Lab

Однак якщо капіталізація USDT у мережі за останні 12 місяців зросла (+23%), то в інших вона помітно впала:

USDC: -47%;

DAI: -30%;

BUSD: -93%;

інші: -79%.

Відновлення ринку криптовалют

Нещодавнє відновлення криптовалютного ринку безпосередньо не пов’язане з припливом коштів ззовні. Такого висновку дійшли фахівці Sixdegree Lab на основі аналізу сегмента стейблкоїнів.

За їхніми даними, за останні 12 місяців сукупна вартість «стабільних монет» не збільшилася, незначно скоротившись зі $139 млрд (у грудні 2022 року) до $129,5 млрд. Це сигналізує про те, що за цей період не було вливання додаткової ліквідності в індустрію, незважаючи на відновлення цін, вважають аналітики.

Водночас із зафіксованого 2022 року максимуму в $188 млрд пропозиція стейблкоїнів упала на 31%.

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