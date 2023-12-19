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19 грудня 2023, 16:05

Ethereum втрачає домінування на ринку стейблкоїнів

Мережа Ethereum лишається найбільшою на ринку стейблкоїнів, втім вона втрачає позиції. Про це пише ForkLog із посиланням на аналітиків Sixdegree Lab.

Мережа Ethereum лишається найбільшою на ринку стейблкоїнів, втім вона втрачає позиції.

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Ethereum проти Tron

Наразі 53,6% активів сегмента перебуває в мережі Ethereum, за нею йде Tron — 37,8%. Понад 60% обсягу «стабільних монет» на Ethereum зберігається на неактивних адресах.

Частка блокчейну ефіру постійно знижувалася з піку на $100 млн до $66 млн, що означає скорочення на 34%. Водночас пропозиція стейблкоїнів на Tron неухильно збільшувалася з $31 млрд до $48,9 млрд — зростання на 57,7%, яке узгоджується з трендом ринку.

USDT зміцнює лідерство

Трьома провідними «стабільними монетами» Ethereum за ринковою часткою є USDT (56,3%), USDC (30,5%) і DAI (5,07%).

Частки на ринку стейблкоїнів / Джерело: Sixdegree Lab

Однак якщо капіталізація USDT у мережі за останні 12 місяців зросла (+23%), то в інших вона помітно впала:

  • USDC: -47%;
  • DAI: -30%;
  • BUSD: -93%;
  • інші: -79%.

Відновлення ринку криптовалют

Нещодавнє відновлення криптовалютного ринку безпосередньо не пов’язане з припливом коштів ззовні. Такого висновку дійшли фахівці Sixdegree Lab на основі аналізу сегмента стейблкоїнів.

За їхніми даними, за останні 12 місяців сукупна вартість «стабільних монет» не збільшилася, незначно скоротившись зі $139 млрд (у грудні 2022 року) до $129,5 млрд. Це сигналізує про те, що за цей період не було вливання додаткової ліквідності в індустрію, незважаючи на відновлення цін, вважають аналітики.

Водночас із зафіксованого 2022 року максимуму в $188 млрд пропозиція стейблкоїнів упала на 31%.

До теми: Капіталізація Tether досягла $90 мільярдів: це новий рекорд

Джерело: Мінфін
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