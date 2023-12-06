За підсумками року Apple може знову стати найдорожчою компанією у світі. Капіталізація техногіганта відновилась до $3 трильйонів. Про це пише Business Insider.
Apple може стати найдорожчою компанією у світі вже п'ятий рік поспіль
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Це вже п'ятий рік поспіль розробник iPhone посяде перше місце у списку компаній. Вперше позначку у $3 трлн ринкової капіталізації Apple перетнула у червні 2022-го, і ненадовго «торкнулася» її у січні. В липні 2023-го акції компанії досягли найвищого рівня.
Apple залишається найдорожчою публічною компанією пропри зменшення доходів у 2023 році. Акції техногіганта за рік зросли на 54%.
Динаміка ціни акцій Apple / Скриншот Google
У 2023 фінансовому році Apple повідомила про загальний дохід у розмірі $383,29 мільярда — приблизно на 3% менше, ніж торік. У листопаді компанія попередила, що не очікує зростання річного доходу у своєму надзвичайно важливому грудневому кварталі.
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