Курс валют на 19 грудня: у банках долар подорожчав на 10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 13 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро виріс на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,73−37,78, євро — 40,92−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,19−37,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,64−40,66 грн/євро.

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