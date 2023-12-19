Аналітик Goldman Sachs Девід Костін та його команда підвищили свій прогноз за американським індексом S&P 500 через місяць після попередньої публікації, оскільки зростання ринків під кінець року не показує ознак послаблення, пише Bloomberg.
Goldman Sachs підвищив свій прогноз стосовно S&P 500
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Прогноз Goldman Sachs
Індекс S&P 500 до кінця 2024 може досягти 5100 пунктів, вважає аналітик Goldman Sachs Девід Костін. На його думку, розворот Федеральної резервної системи США до пом'якшення грошово-кредитної політики поряд зі зниженням споживчих цін вплине на те, що реальна дохідність інвестицій впаде, але оцінки акцій отримають підтримку.
«Акції вже відображали позитивну економічну активність, але тепер відображають ще більш стійкі перспективи», — вважає Костін.
Найоптимістичніший прогноз на Уолл-стріт дав президент консультаційного агентства Yardeni Research Ед Ярдені, зазначав Business Insider. Він чекає на S&P 500 на рівні 5400 пунктів наприкінці 2024 року і 5800 — до кінця 2025-го. На момент закриття 15 грудня S&P 500 складав 4719,19 пунктів.
Передісторія
Раніше у грудні ФРС зберегла відсоткові ставки в діапазоні 5,25−5,5%. Глава американського регулятора Джером Пауелл заявив, що історичне посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, закінчилося. Майже одноголосно чиновники ФРС спрогнозували, що відсоткова ставка зменшиться до кінця 2024 року.
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