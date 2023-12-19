Goldman Sachs підвищив свій прогноз стосовно S&P 500

Аналітик Goldman Sachs Девід Костін та його команда підвищили свій прогноз за американським індексом S&P 500 через місяць після попередньої публікації, оскільки зростання ринків під кінець року не показує ознак послаблення, пише Bloomberg.

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Прогноз Goldman Sachs

Індекс S&P 500 до кінця 2024 може досягти 5100 пунктів, вважає аналітик Goldman Sachs Девід Костін. На його думку, розворот Федеральної резервної системи США до пом'якшення грошово-кредитної політики поряд зі зниженням споживчих цін вплине на те, що реальна дохідність інвестицій впаде, але оцінки акцій отримають підтримку.

«Акції вже відображали позитивну економічну активність, але тепер відображають ще більш стійкі перспективи», — вважає Костін.

Прогноз зростання S&P 500 до 5100 пунктів — це майже на 9% вище, ніж Костін прогнозував у листопаді. Тоді він очікував, що індекс до кінця 2024 досягне 4700 пунктів. Читайте: Акції та облігації США відсвяткували минулий тиждень разом: чому у 2024 році їхні інтереси розійдуться Нинішній прогноз Goldman Sachs співзвучний з очікуваннями Bank of America та Oppenheimer Asset Management. Вони також очікують на максимум індексу в 2024 році: BofA прогнозує S&P 500 на рівні 5000 пунктів, Oppenheimer — 5200 пунктів.

Найоптимістичніший прогноз на Уолл-стріт дав президент консультаційного агентства Yardeni Research Ед Ярдені, зазначав Business Insider. Він чекає на S&P 500 на рівні 5400 пунктів наприкінці 2024 року і 5800 — до кінця 2025-го. На момент закриття 15 грудня S&P 500 складав 4719,19 пунктів.

Передісторія

Раніше у грудні ФРС зберегла відсоткові ставки в діапазоні 5,25−5,5%. Глава американського регулятора Джером Пауелл заявив, що історичне посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, закінчилося. Майже одноголосно чиновники ФРС спрогнозували, що відсоткова ставка зменшиться до кінця 2024 року.