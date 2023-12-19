Імпорт алмазів до Індії в листопаді впав на 76% у річному вимірі

Імпорт алмазної сировини до Індії в листопаді 2023 року впав на 76% у річному вимірі і склав $314 млн, випливає з попередніх даних Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії.

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Що відомо

У жовтні імпорт зріс на 9% після тривалого спаду.

У фізичному вираженні обсяг імпорту в листопаді (3,32 млн карат) був на 72% нижчим від результату річної давності.

Експорт діамантів з Індії у листопаді 2023 року впав на 12% до листопада минулого року, до $1,1 млрд.

За обсягом експорт зменшився на 7% рік до року, склавши 1,27 млн. карат.

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Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів, у цій країні виготовляється 95% діамантів світу.

Гранильна галузь Індії зараз зазнає тиску через скорочення попиту на діаманти на тлі глобального економічного спаду, що змусило індійських підприємців запросити двомісячне призупинення закупівель у алмазодобувачів — з 15 жовтня до 15 грудня.

Про наслідки ембарго можна судити за результатами циклу продажу (сайту) De Beers, що проходив з 4 жовтня до 3 листопада. У ході нього було продано алмазну сировину всього на $80 млн, що майже в 6 разів нижче за рівень річної давності ($454 млн) і в 2,5 рази менше попереднього показника ($200 млн), який був історичним мінімумом для цього періоду.