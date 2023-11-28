Єврокомісія схвалила заборону на російські алмази — AFP

Єврокомісія схвалила пропозицію щодо заборони на продаж російських алмазів. Найближчим часом документ може бути направлений країнам-членам ЄС. Про це повідомляє AFP.

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У проєкті документа, з копією якого ознайомилося AFP, передбачено заборону на торгівлю алмазами, що походять з рф, перевозяться транзитом або експортуються з росії, а також алмазів, огранених у третіх країнах, та ювелірних виробів із діамантами.

Впровадження заборони

Заборону на алмази з рф планують запровадити з 1 січня 2024 року, на огранені в третіх країнах — поетапно впроваджувати в дію з березня по вересень.

Згідно з проєктом, це дасть змогу «внести механізм відстеження алмазів, щоб ефективно реагувати на порушення та мінімізувати роботу учасників ринку».

Використовуючи зчитувач кодів, працівники алмазної галузі можуть отримувати доступ до файлів, прикріплених до унікальних кодів, і додавати нові, наприклад квитанції про купівлю, експортні ліцензії та сертифікати аутентичності.

У випадку проблем експортери можуть використовувати систему iTraceiT для надання додаткових доказів, що підтверджують, що їх алмази не отримані з Росії.

Як зазначається, країни ЄС розробляють заборону на російські алмази в межах 12-го пакету санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку рф.

Однак дорогоцінні алмази, невеликі та надзвичайно цінні, легко провозити контрабандою, адже їх можна змішувати з іншим дорогоцінним камінням, зауважує видання.

Європа, зокрема Бельгія, має ще одне занепокоєння: що навіть після запровадження санкцій ЄС російські коштовні камені можуть знайти собі шлях до конкурентів у таких місцях, як Дубай та Індія.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також «інших важливих економічних операторів».