Угода на $20 млрд скасовується: Adobe та Figma заявили про припинення злиття компаній

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Попередня угода про злиття, оголошена у вересні 2022 року, передбачала купівлю Adobe Figma за поєднання готівки та акцій.

«Незважаючи на те, що обидві компанії продовжують вірити в переваги та конкурентні переваги об'єднання, Adobe і Figma взаємно погодилися розірвати угоду на основі спільної оцінки того, що немає чіткого шляху отримання необхідних регуляторних дозволів від Європейської комісії та Управління з питань конкуренції Великої Британії», — йдеться в заяві.

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«Adobe і Figma категорично не згодні з недавніми висновками регулюючих органів, але ми вважаємо, що в наших інтересах рухатися вперед незалежно», — прокоментував голова та генеральний директор Adobe Шантану Нарайен.

Компанії підписали угоду про розірвання, яка вирішує всі невирішені питання угоди, зокрема сплату Adobe Figma попередньо узгодженої комісії за розірвання.