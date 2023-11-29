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29 листопада 2023, 12:24

Регулятор Британії вважає, що злиття Adobe та Figma завдасть шкоди ринку

Злиття двох компаній у галузі креативної індустрії Adobe та Figma завдасть шкоди конкуренції на ринку. До такого висновку прийшов британський регулятор. Про це пише Forbes.

Злиття двох компаній у галузі креативної індустрії Adobe та Figma завдасть шкоди конкуренції на ринку.

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Запропоноване розробником Photoshop та домінуючим гравцем ринку ПЗ для креативної індустрії Adobe злиття з конкурентом Figma за $20 млрд завдасть шкоди конкуренції в галузі програмного забезпечення для дизайну продуктів, оскільки обʼєднає дві основні компанії в цьому секторі, повідомив антимонопольний регулятор Великої Британії (СМА).

Регулятор вважає, що угода Adobe з покупки Figma, швидше за все, завдасть шкоди інноваціям у програмному забезпеченні, що використовується переважною більшістю цифрових дизайнерів Великої Британії.

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CMA встановило, що угода усуне конкуренцію між цими двома ключовими конкурентами на наступних трьох ринках програмного забезпечення: дизайн продукту, редагування зображень та ілюстрації.

У регуляторі наголосили, що Adobe та Figma — два провідні світові постачальники програмного забезпечення для веб-дизайнерів, і розслідування показало, що вони є близькими конкурентами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zzzachary
zzzachary
29 листопада 2023, 13:23
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Згоден, adobe і так користуєтся монопольним становищем і лупить ціни. Треба заборонити купувати компаніям бізнеси котри суміжні з бізнесом котрим компанія вже займаєтся.
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