Злиття двох компаній у галузі креативної індустрії Adobe та Figma завдасть шкоди конкуренції на ринку. До такого висновку прийшов британський регулятор. Про це пише Forbes.
Регулятор Британії вважає, що злиття Adobe та Figma завдасть шкоди ринку
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Запропоноване розробником Photoshop та домінуючим гравцем ринку ПЗ для креативної індустрії Adobe злиття з конкурентом Figma за $20 млрд завдасть шкоди конкуренції в галузі програмного забезпечення для дизайну продуктів, оскільки обʼєднає дві основні компанії в цьому секторі, повідомив антимонопольний регулятор Великої Британії (СМА).
Регулятор вважає, що угода Adobe з покупки Figma, швидше за все, завдасть шкоди інноваціям у програмному забезпеченні, що використовується переважною більшістю цифрових дизайнерів Великої Британії.
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CMA встановило, що угода усуне конкуренцію між цими двома ключовими конкурентами на наступних трьох ринках програмного забезпечення: дизайн продукту, редагування зображень та ілюстрації.
У регуляторі наголосили, що Adobe та Figma — два провідні світові постачальники програмного забезпечення для веб-дизайнерів, і розслідування показало, що вони є близькими конкурентами.
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