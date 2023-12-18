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18 грудня 2023, 18:55

Податкова оштрафувала PornHub

Державна податкова служба України оштрафувала компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub. Про це у Telegram повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Державна податкова служба України оштрафувала компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub.

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За що оштрафували PornHub

Штраф у розмірі $5543 був накладений за «ухилення від реєстрації». Судячи з допису, йдеться про так званий «податок на Google». Відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агентства доходу Канади.

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», — підкреслив глава фінкомітету ВРУ.

Гетманцев привів у приклад інший сервіс для дорослих — Onlyfans, який сплатив з початку 2023 року $944 тис податків до бюджету України.

Голова фінкомітету також додав, що Україна перебуває на 14 місці за переглядами PornHub.

Що відомо про «податок на Google»

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від операцій перевищує 1 млн грн на рік.

До теми: «Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Criptor82
Criptor82
18 грудня 2023, 19:37
#
Не знаю чи вони заплатять, може відпрацюють преміум-акаунтами для босів податкової та ВРУ :))
+
0
innapcholko
innapcholko
18 грудня 2023, 19:40
#
Сначала должны легализовать проституцию и порнографию, а то по накатаной еще за порнушку и проституцию засудят!
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+45
innapcholko
innapcholko
18 грудня 2023, 19:38
#
Хаха… проституция и порнография вне закона в Украине.

Как вообще предпологалось регистрировать ПорнХаб в Украине?

Украинский суд — самый дебильный суд…
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0
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 20:40
#
Ну-ну, смішно споглядати на це.
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