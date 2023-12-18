Податкова оштрафувала PornHub

Державна податкова служба України оштрафувала компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub. Про це у Telegram повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За що оштрафували PornHub

Штраф у розмірі $5543 був накладений за «ухилення від реєстрації». Судячи з допису, йдеться про так званий «податок на Google». Відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агентства доходу Канади.

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», — підкреслив глава фінкомітету ВРУ.

Гетманцев привів у приклад інший сервіс для дорослих — Onlyfans, який сплатив з початку 2023 року $944 тис податків до бюджету України.

Голова фінкомітету також додав, що Україна перебуває на 14 місці за переглядами PornHub.

Що відомо про «податок на Google»

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від операцій перевищує 1 млн грн на рік.

До теми: «Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди