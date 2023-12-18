У SEC вважають, що закон 1933 року підходить для криптовалют: за це на регулятора подали в суд

Одна з найбільших криптобірж Coinbase подала на SEC в суд за відмову розробити нормативно-правову базу для захисту криптоінвесторів та розвитку інновацій в США. Про це у X повідомив головний юрист компанії Пол Гревал.

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В SEC (комісія з цінних паперів і бірж) вважають, що додаткові закони не потрібні. На думку, голови Комісії Гері Ганслера, закон про цінні папери 1933 року підходить і для регулювання криптовалют. Про це йдеться у офіційній заяві SEC.

Coinbase з липня 2022 року надсилала SEC петиції про створення окремих правил для крипторинку. Комісія постійно відкладала їх розгляд. В червні 2023 Coinbase через суд зобов’язала Комісію дати відповідь.

Лише у грудні Генслер опублікував відмову прислухатись до петиції та розробити окремі правила посилаючись на чинне законодавство. Крім того, в SEC наголосили, що Комісія наразі зайнята регулюванням ринків капіталу на $110 трлн і крипторинок не є для неї пріоритетним.

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