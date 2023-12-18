​За останній тиждень продажі NFT злетіли до $500 млн

Загальний обсяг продажів NFT минулого тижня склав $503,35 млн. На блокчейн біткоїна припало близько 55% цієї суми, а саме $276,8 млн. Про це пише телеграм-канал Fintech Ukraine.

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Як змінився ринок NFT

За даними Cryptoslam, за цей період спостерігалося значне зростання ринкової активності: кількість покупців та продавців NFT збільшилася у майже 3 рази.

Показники у мережі біткоїна з погляду продажів NFT показали зростання на 122,2% у порівнянні з попереднім тижнем — до $276,8 млн.

Ethereum, як і раніше, посідає важливе місце на ринку, проте минулого тижня продемонстрував доволі скромне зростання — на 0,93% загальною сумою $99,7 млн. Solana також продемонструвала значне зростання продажів NFT, досягнувши $90,04 млн — на 56,58% більше, ніж минулого тижня.

Продажі у мережах Polygon і Immutable X знизилися на 7% і 3,8% відповідно у порівнянні з попереднім тижнем.

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Дані минулого тижня підкреслюють висхідний вплив мережі біткоїна у секторі NFT: 8 із 10 найбільших колекцій NFT з точки зору щотижневих продажів припадають на мережу BTC. 9-у і 10-у позиції посіли компіляція Matr1x Kuku від Ethereum і Tensorians від Solana.