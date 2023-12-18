Кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до найнижчого рівня

Війна з росією та світова криза призвели до не дуже позитивного впливу на IT-ринок праці: кількість вакансій на DOU в 2023 році навіть менша, ніж було п'ять років тому. Однак більшість тих, хто шукає роботу, все ще може її знайти, хоча це стало складніше порівняно з попередніми роками. Про це свідчать дані дослідження DOU.

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Ринок праці

Станом на 2023 рік загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua становить 49 тисяч. Цей показник — на 22 тисячі менший, ніж у 2022 році. Зазначається, що після рекордного 2021-го, у 2022-му кількість вакансій зменшилася на 37%, а у 2023 — ще на 31%.

Разом з тим на 15% зросла кількість нетехнічних вакансій, а технічних — зменшилась на 34%. У 2023 році було більш ніж у половину менше вакансій для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science тощо, на 37% менше у DevOps.

Зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції між кандидатами. У листопаді 2021 року на DOU середня кількість відгуків на одну вакансію становила 4, у 2022-му вже 17, а цього року це число зросло до 37.

За даними опитування про пошуки роботи складається також не дуже втішна картина. Звільнення IT-спеціалістів стало частішим (16% опитаних взимку сказали, що їх звільнили, а восени таких було вже 25%), а 42% бояться залишитись без роботи.

Аналітики DOU відзначають, що вперше за період їхніх спостережень кількість айтівців у продукті й аутсорсі зрівнялась і складає зараз по 40%.

Поки аутсорс стикається з браком нових клієнтів та замовлень, деякі продуктові компанії відчувають себе краще і продовжують активно розширювати свої команди.