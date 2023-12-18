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18 грудня 2023, 17:42

FTX представила оновлений план перезапуску біржі

Криптовалютна біржа FTX, що зазнала краху, представила свою останню пропозицію щодо повернення грошей клієнтам і кредиторам. Про це пише Bloomberg,

Криптовалютна біржа FTX, що зазнала краху, представила свою останню пропозицію щодо повернення грошей клієнтам і кредиторам.
Фото: ixbt.com

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Що відомо

План виплат FTX передбачає розподіл мільярдів доларів у вигляді готівки після того, як більшість фінансів, що зберігаються в криптовалюті, буде ліквідовано.

Однак, при складанні документа, юристи залишили без відповіді деякі найважливіші питання, у тому числі чи FTX перезапустить свою неіснуючу криптобіржу, як компанія оцінить вартість деяких цифрових токенів і яку суму кредитори можуть розраховувати отримати назад.

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Нове керівництво фірми планує надіслати план на погодження вже наступного року. Спочатку його розглядатимуть кредитори, а потім передадуть судді США у справах про банкрутство Джону Дорсі для остаточного затвердження.

Bloomberg стверджує, що основні групи кредиторів і FTX клієнтів погодилися з таким планом. Нещодавно юристи FTX заявили, що законопроєкт, який пропонує Податкова служба США (IRS), зведе нанівець можливість відшкодування збитків більшості кредиторів.

Нагадаємо

У листопаді апеляційний суд відхилив усі клопотання Сема Бенкмана-Фріда про тимчасове звільнення. Колишній глава FTX залишиться у слідчому ізоляторі до винесення йому вироку 28 березня 2024 року.

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

Джерело: Мінфін
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