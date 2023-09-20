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20 вересня 2023, 9:16 Читать на русском

Біржа-банкрут FTX подала до суду на батьків засновника Сема Бенкмана-Фріда

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала до суду на батьків Сема Бенкмана-Фріда, стверджуючи, що вони збагатилися, викачуючи мільйони доларів із біржі, заснованої їхнім сином, пише The New York Times.

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала до суду на батьків Сема Бенкмана-Фріда, стверджуючи, що вони збагатилися, викачуючи мільйони доларів із біржі, заснованої їхнім сином, пише The New York Times.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо18 вересня FTX подала позов до Федерального суду штату Делавер, звинувативши Джо Бенкмана та Барбару Фрід, професорів права у Стенфорді, у використанні свого «доступу та впливу всередині підприємства FTX для власного збагачення».
Фото: ixbt.com

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Що відомо

18 вересня FTX подала позов до Федерального суду штату Делавер, звинувативши Джо Бенкмана та Барбару Фрід, професорів права у Стенфорді, у використанні свого «доступу та впливу всередині підприємства FTX для власного збагачення». Позов спрямований на повернення мільйонів доларів, які пара отримала від сина

У позові адвокати FTX заявили, що Бенкман і Фрід отримали грошовий подарунок у розмірі $10 млн від свого сина, а також будинок вартістю $16,4 млн на Багамах, де базувалася FTX і який було придбано біржею.

Читайте: Ексглава FTX Бенкман-Фрід не визнав вину у шахрайстві

Подружжя «або знало, або проігнорувало» свідчення того те, що їхній син та інші представники FTX організували велику шахрайську схему, йдеться в позові.

Крах FTX викликав пильну увагу до Бенкмана і Фрід. Заслужений професор податкового права Бенкман був співробітником FTX і брав активну участь у благодійній діяльності компанії, а Фрід ніколи не працювала у FTX, але також брала активну участь у роботі сина, йдеться в позові.

Згідно зі скаргою, вона консультувала його з приводу політичних пожертв, заохочуючи його та інших керівників робити пожертвування, приховуючи, що гроші надходили від FTX, — стратегія, покликана «уникати правил розкриття інформації про фінансування федеральних виборчих кампаній».

Читайте: Засновник FTX обдурив інвесторів на $1,8 мільярда — регулятор США

У позові також стверджується, що Бенкман допомагав приховувати скарги колишнього адвоката на бізнес його сина.

Нагадаємо

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів більш як на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олекса Львів
Олекса Львів
20 вересня 2023, 9:51
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Це чекає на всіх криптоторгашів. Справа часу.
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