Україна з початку року продала агропродукції лише на $19,6 млрд

Попри скорочення експорту агропродукція із часткою 60% зберігає домінуючі позиції в загальному експорті.

Основа агроекспорту України — зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м’ясо і субпродукти, на які припадає 87% його вартості.

Імпорт

Водночас імпорт продовольства з початку року перевищив $6,2 млрд, що на 16% вище за минулорічні показники.

Товарна структура імпорту також залишається незмінною. Найбільші витрати здійснюються на закупівлю за кордоном риби і морепродуктів, плодово-ягідної продукції, алкогольних і безалкогольних напоїв.

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Експорт

Пугачов констатував збільшення викликів перед українськими експортерами. Крім війни та її негативних наслідків, додались заборони та обмеження на ввезення окремих видів продукції з України, які досі продовжуються з боку Польщі, Угорщини та Словаччини, зазначив він.

Загалом за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році український агроекспорт очікується на рівні показників минулого року. Однак, якщо нинішня ситуація не покращиться, у 2024 році навіть зберегти існуючі його обсяги стане об'єктивно складніше, підсумував Пугачов.