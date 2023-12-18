У січні-листопаді 2023 року Україна продала на зовнішніх ринках агропродукції на $19,6 млрд, що на 7% менше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомив заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов.
Україна з початку року продала агропродукції лише на $19,6 млрд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Попри скорочення експорту агропродукція із часткою 60% зберігає домінуючі позиції в загальному експорті.
Основа агроекспорту України — зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м’ясо і субпродукти, на які припадає 87% його вартості.
Імпорт
Водночас імпорт продовольства з початку року перевищив $6,2 млрд, що на 16% вище за минулорічні показники.
Товарна структура імпорту також залишається незмінною. Найбільші витрати здійснюються на закупівлю за кордоном риби і морепродуктів, плодово-ягідної продукції, алкогольних і безалкогольних напоїв.
Читайте: Імпорт товарів перевищив експорт з початку року майже на $20 мільярдів
Експорт
Пугачов констатував збільшення викликів перед українськими експортерами. Крім війни та її негативних наслідків, додались заборони та обмеження на ввезення окремих видів продукції з України, які досі продовжуються з боку Польщі, Угорщини та Словаччини, зазначив він.
Загалом за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році український агроекспорт очікується на рівні показників минулого року. Однак, якщо нинішня ситуація не покращиться, у 2024 році навіть зберегти існуючі його обсяги стане об'єктивно складніше, підсумував Пугачов.
Коментарі