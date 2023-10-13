Імпорт товарів перевищив експорт з початку року майже на $20 мільярдів

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на $46,6 млрд, експортували з України — на $27,1 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.

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Оподаткований імпорт за цей період становив $38,3 млрд або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало $0,48/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Імпорт

У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:

Китаю — $7,4 млрд;

Польщі - $4,9 млрд;

Туреччини — $3,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 100,6 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,2 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 68,0 млрд грн, що складає 21% надходжень митних платежів.

Експорт

Експортували з України найбільше до:

Польщі - на $3,7 млрд;

Румунії — на $3 млрд;

Туреччини — на $1,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $16,1 млрд;

метали та вироби з них — $3 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,3 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.