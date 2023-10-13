За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на $46,6 млрд, експортували з України — на $27,1 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.
Імпорт товарів перевищив експорт з початку року майже на $20 мільярдів
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Оподаткований імпорт за цей період становив $38,3 млрд або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало $0,48/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Імпорт
У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:
- Китаю — $7,4 млрд;
- Польщі - $4,9 млрд;
- Туреччини — $3,7 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 100,6 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,2 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 68,0 млрд грн, що складає 21% надходжень митних платежів.
Експорт
Експортували з України найбільше до:
- Польщі - на $3,7 млрд;
- Румунії — на $3 млрд;
- Туреччини — на $1,9 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $16,1 млрд;
- метали та вироби з них — $3 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $2,3 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
А что в реальности :
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд,
продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд,
паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд
хто і де ті всі заводи що накупили машин і устаткування аж на 14 ярдів?