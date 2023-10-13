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13 жовтня 2023, 14:06 Читать на русском

Імпорт товарів перевищив експорт з початку року майже на $20 мільярдів

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на $46,6 млрд, експортували з України — на $27,1 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на $46,6 млрд, експортували з України — на $27,1 млрд.
Фото: pixabay.com

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Оподаткований імпорт за цей період становив $38,3 млрд або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало $0,48/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Імпорт

У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:

  • Китаю — $7,4 млрд;
  • Польщі - $4,9 млрд;
  • Туреччини — $3,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 100,6 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,2 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 68,0 млрд грн, що складає 21% надходжень митних платежів.

Експорт

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі - на $3,7 млрд;
  • Румунії — на $3 млрд;
  • Туреччини — на $1,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $16,1 млрд;
  • метали та вироби з них — $3 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $2,3 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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yarg
yarg
13 жовтня 2023, 14:54
#
Кто-то мне здесь рассказывал что в импорте — сплошной вискарик для айтишников и этот бардак нужно присечь. нужно курс 200 , вискарик подорожает , импорта не будет — и курс сразу опять станет 8.

А что в реальности :
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд,
продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд,
паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд
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0
preyvanamor
preyvanamor
13 жовтня 2023, 15:38
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Де можна конкретніше взнати, що це за такі «машини, устаткування і транспорт» завезли аж на 14 ярдів, коли економіка в глибокій просадці??
хто і де ті всі заводи що накупили машин і устаткування аж на 14 ярдів?
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