У Раді розповіли про ризики затримки грошей від Заходу

Україна практично впевнена в отриманні фінансової допомоги від Євросоюзу, але питання в тому — коли ці гроші почнуть надходити. Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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«У січні має відбутися саміт голів країн — членів Європейського Союзу, які мають ухвалити рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС. Відповідно, запускається програма Ukraine Facility, до якої ми складаємо план реформ. Україна отримуватиме транші допомоги напряму до держбюджету після виконання умов цього плану», — сказала Підласа.

За її словами, у неї майже немає сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою.

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«Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить, тому ми розраховуємо, що ЄС якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки Україні. Якщо це відбудеться в січні, то це буде ідеально для нас», — сказала Підласа.