У листопаді банки видали бізнесу кредитів під держгарантії на 2,8 мільярда

У листопаді за державними гарантіями на портфельній основі банки видали 675 кредитів на 2,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Лідером з банків по видачі таких кредитів продовжує бути Приватбанк. Із суттєвим відривом на другому місці Ощадбанк.

На 1 грудня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 264 кредити на суму 64,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,5 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

У листопаді 2023 року було укладено 675 кредитних договорів на суму близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,4 млрд гривень.

Завдяки програмі державних гарантій на портфельній основі, малий та середній бізнес з 2020 року отримав вже 31 523 кредити на загальну суму 99,1 млрд.

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