У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда

У жовтні 2023 року українські банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Іпотека

За даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, обсяг наданих населенню кредитів у жовтні порівняно з вереснем зріс на 6,8%, а кількість — на 1,6%.

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя», додали в НБУ.

Так, про видачу нової іпотеки в жовтні поінформували 6 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в жовтні дещо підвищилася — до 7,8% порівняно з 7,7% у вересні.

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У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видали в Києві та Київській області — 377 договорів на загальну суму 666,1 млн грн (51,8% від загального обсягу), Вінницькій (52 договори на 84,1 млн грн), Рівненській (52 на 73,2 млн грн) та Львівській (41 на 68,9 млн грн) областях.

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Під час опитування в листопаді 2023 року відповіді надали 27 банків із часткою 95% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 рок