Курс валют на 18 грудня: долар подешевшав, євро — подорожчало

У понеділок, 18 грудня, на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 12 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 12 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 2 копійки у купівлі та подешевшав на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,10−37,60 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,12 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,62−37,65, євро — 40,80−40,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,04−37,06 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,47−40,48 грн/євро.

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