NYT оцінила збитки західних компаній після виходу з росії в $103 млрд

Західні компанії, які вирішили піти з росії після початку військового вторгнення рф в Україну, втратили понад $103 млрд, пише The New York Times з посиланням на власний аналіз фінансових звітів компаній.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

За інформацією газети, через «постійно зростаючі податки», які компанії змушені платити при виході з росії, за останній рік до бюджету країни надійшло не менше $1,25 млрд податків від продажу бізнесу із західних країн.

Згідно з чинними правилами, угоди з продажу російських активів компаній, що належать особам із західних країн, мають бути схвалені підкомісією урядової комісії з іноземних інвестицій на чолі з міністром фінансів. Актив повинен продаватися з дисконтом не менше 50% вартості, визначеної в ході незалежної оцінки.

Читайте: Сума угод виходу західного бізнесу з Росії минулого року оцінюється в $21 мільярд

Крім того, компанія має сплатити до бюджету «добровільний» внесок: не нижче 5% від ринкової вартості активів, якщо дисконт при продажу не перевищує 90%, та 10% від ринкової вартості, якщо дисконт становив понад 90%. Зазвичай цей внесок сплачує покупець активів.

У серпні Reuters з посиланням на джерела писав, що деякі компанії стикаються з вимогою надати додаткові знижки при продажі активів, і тільки після цього вони отримують зелене світло від уряду на продаж свого бізнесу.

За словами одного зі співрозмовників, комісія «розвертає» деякі угоди, пояснюючи це тим, що оцінка вартості має бути на 20−30% нижчою.

Читайте також: Найбільший виробник паперу у світі пішов із росії

Інше джерело розповіло, що особливо ризикують бути відхиленими угоди на суму, що перевищує $100 млн. Це гальмує продажі та змушує компанії шукати альтернативи, пояснив співрозмовник Reuters.