Найбільший виробник паперу у світі пішов з росії

Американська компанія International Paper, найбільший виробник паперу та упаковки у світі, пішла з росії. Про це йдеться на сайті компанії.

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Як повідомляється, російська Ілім Груп, власниками якої є росіяни Захар Смушкін та Борис Зінгаревич, викупила 50% акцій Ilim SA, що належали International Paper.

Вартість угоди становить $484 млн.

Вона вже пройшла всі необхідні погодження та офіційно завершена.

У кінцевому підсумку контроль над активами колишнього спільного підприємства перейшов до російських акціонерів.

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International Paper базується в Мемфісі, штат Теннесі. У компанії працюють приблизно 39 000 людей по всьому світу. Чистий обсяг продажів за 2022 рік склав $21,2 млрд.

Американська компанія була присутня в росії з 1998 року, коли вона придбала целюлозно-паперовий комбінат у місті Свєтогорськ неподалік від Санкт-Петербурга.

У 2007 році її партнером стала російська Ілім, разом з якою вони створили спільне підприємство.