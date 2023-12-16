Міністерство фінансів опублікувало інформацію про джерела фінансування державного бюджету у 2023 році. Загальний обсяг фінансування станом на 15 грудня склав $53,1 млрд, або 1,942 трлн грн.
16 грудня 2023, 15:10
Міністерство фінансів назвало головні джерела фінансування бюджету України (інфографіка)
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Наповнення бюджету
Найбільше коштів отримали у вигляді макрофінансової допомоги від Євросоюзу. У першу трійку також увійшли кошти від розміщення облігацій внутрішніх державних позик, а також гранти США відповідно.
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макрофінансова допомога від Європейського Союзу — $17,9 млрд;
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ОВДП — $14,7 млрд (еквівалент);
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гранти від Сполучених Штатів Америки — $10,9 млрд;
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кошти від МВФ — $4,5 млрд;
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пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд;
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пільгове фінансування від Японії — $1,5 млрд.
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Джерело: Мінфін
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