Міністерство фінансів назвало головні джерела фінансування бюджету України (інфографіка)

Міністерство фінансів опублікувало інформацію про джерела фінансування державного бюджету у 2023 році. Загальний обсяг фінансування станом на 15 грудня склав $53,1 млрд, або 1,942 трлн грн.

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Наповнення бюджету

Найбільше коштів отримали у вигляді макрофінансової допомоги від Євросоюзу. У першу трійку також увійшли кошти від розміщення облігацій внутрішніх державних позик, а також гранти США відповідно.