Новий президент Аргентини розіграв серед людей свою останню депутатську зарплату

Президент Аргентини Хав'єр Мілей у прямому ефірі в Instagram розіграв серед аргентинців свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги. Про це пише Associated Press .

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Що відомо

Журналісти повідомляють, що Мілей «продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента». В ефірі він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця — 2,1 млн аргентинських песо (близько $2500).

«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», — сказав жартома президент Аргентини.

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Переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату, щоб відокремити себе від «касти» політичного класу, яку звинувачують у постійних привілеях.

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Нагадаємо

Раніше Мінфін писав, що президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей. У минулому депутат-лібертаріанець заявив про намір «спалити» ЦБ та відмовитися від песо на користь долара для перемоги над інфляцією.