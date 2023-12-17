Президент Аргентини Хав'єр Мілей у прямому ефірі в Instagram розіграв серед аргентинців свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги. Про це пише Associated Press.
Новий президент Аргентини розіграв серед людей свою останню депутатську зарплату
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Що відомо
Журналісти повідомляють, що Мілей «продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента». В ефірі він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця — 2,1 млн аргентинських песо (близько $2500).
«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», — сказав жартома президент Аргентини.
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Переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.
Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату, щоб відокремити себе від «касти» політичного класу, яку звинувачують у постійних привілеях.
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Нагадаємо
Раніше Мінфін писав, що президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей. У минулому депутат-лібертаріанець заявив про намір «спалити» ЦБ та відмовитися від песо на користь долара для перемоги над інфляцією.
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