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20 листопада 2023, 14:23

Президентом Аргентини став прихильник біткоїна Хав'єр Мілей

Президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей. У минулому депутат-лібертаріанець заявив про намір «спалити» ЦБ та відмовитися від песо на користь долара для перемоги над інфляцією, пише Forklog.

Президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей.
Фото: myc.news

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Що відомо

Противник Мілея — міністр економіки Серхіо Масса — визнав свою поразку. Інавгурація відбудеться 10 грудня.

Мілей є прихильником біткоїна, а за свою поведінку його часто порівнюють із Дональдом Трампом.

Що з економікою Аргентини

Аргентина переживає перманентну економічну кризу, оголошуючи дефолти за суверенним боргом і стикаючись із гіперінфляцією та девальвацією національної валюти. 40% населення перебувають за межею бідності, згідно з Bloomberg.

Майбутній президент Аргентини відомий нападками на центробанк країни. Він назвав його шахрайством та «механізмом, за допомогою якого політики обманюють добрих людей за допомогою інфляційного податку».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 листопада 2023, 14:47
#
Крiм бiткоiна там дуже багато iншого:

1. Скорочення державних витрат: на 15%.

2. Ліквідація Центрального банку: планує закрити Центральний банк Аргентини.

3. Доларизація економіки: має намір замінити аргентинське песо на долар 💲.

4. Скасування валютного контролю: який обмежує доступ до купівлі доларів у країні.

5. Ліквідація обмежень на обмін валют: наразі в країні обмежено купівлю та продаж іноземної валюти, протягом трьох місяців.

6. Зменшення розміру уряду: прагне значно скоротити розмір уряду та кількість міністерств.

7. Приватизація та реформа праці: планує провести приватизацію та впровадити реформу праці, зменшивши внески роботодавців та замінивши виплати за необґрунтоване звільнення системою страхування від безробіття.
8. Реформа оподаткування: знизити податки.

9. Прогресивне скасування програм соціального забезпечення: пропонує прогресивно ліквідувати програми соціального забезпечення.

10. Скорочення пенсійних фондів

Це буде дуже цікавий експеримент.
+
+22
Rubi0
Rubi0
20 листопада 2023, 15:02
#
Все правильно он сказал про Нацбанк «механизм, с помощью которого политики обманывают хороших людей с помощью инфляционного налога». Особенно если учесть что мы идем в Европу то давно надо уже было ввести евро в оборот, акцизы на топливо государство берет в евро и не вспоминает про ту гривну.
+
+74
SamBB
SamBB
20 листопада 2023, 15:50
#
Черговий популіст, ні більше ні менше…Українська версія «хоть паржом», благо для Аргентини немає загрози нападу…
В одному підтримую так це скорочення різних міністерств.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 листопада 2023, 17:08
#
Як для України, там ще багато гарних новин:

1. Охолодження стосунків з рф
2. Відмова входження до БРІКС з 1 січня 2024
3. Налагодження стосунків з США
4. Доларизація єкономіки с заміною нац.валюти на долар США
5. Переорієнтація військових закупівель з рф на США та Евросоюз

А це послаблення впливу рф на міжнародному рівні…
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