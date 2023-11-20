Президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей. У минулому депутат-лібертаріанець заявив про намір «спалити» ЦБ та відмовитися від песо на користь долара для перемоги над інфляцією, пише Forklog.
20 листопада 2023, 14:23
Президентом Аргентини став прихильник біткоїна Хав'єр Мілей
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Що відомо
Противник Мілея — міністр економіки Серхіо Масса — визнав свою поразку. Інавгурація відбудеться 10 грудня.
Мілей є прихильником біткоїна, а за свою поведінку його часто порівнюють із Дональдом Трампом.
Що з економікою Аргентини
Аргентина переживає перманентну економічну кризу, оголошуючи дефолти за суверенним боргом і стикаючись із гіперінфляцією та девальвацією національної валюти. 40% населення перебувають за межею бідності, згідно з Bloomberg.
Майбутній президент Аргентини відомий нападками на центробанк країни. Він назвав його шахрайством та «механізмом, за допомогою якого політики обманюють добрих людей за допомогою інфляційного податку».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
1. Скорочення державних витрат: на 15%.
2. Ліквідація Центрального банку: планує закрити Центральний банк Аргентини.
3. Доларизація економіки: має намір замінити аргентинське песо на долар 💲.
4. Скасування валютного контролю: який обмежує доступ до купівлі доларів у країні.
5. Ліквідація обмежень на обмін валют: наразі в країні обмежено купівлю та продаж іноземної валюти, протягом трьох місяців.
6. Зменшення розміру уряду: прагне значно скоротити розмір уряду та кількість міністерств.
7. Приватизація та реформа праці: планує провести приватизацію та впровадити реформу праці, зменшивши внески роботодавців та замінивши виплати за необґрунтоване звільнення системою страхування від безробіття.
8. Реформа оподаткування: знизити податки.
9. Прогресивне скасування програм соціального забезпечення: пропонує прогресивно ліквідувати програми соціального забезпечення.
10. Скорочення пенсійних фондів
Це буде дуже цікавий експеримент.
В одному підтримую так це скорочення різних міністерств.
1. Охолодження стосунків з рф
2. Відмова входження до БРІКС з 1 січня 2024
3. Налагодження стосунків з США
4. Доларизація єкономіки с заміною нац.валюти на долар США
5. Переорієнтація військових закупівель з рф на США та Евросоюз
А це послаблення впливу рф на міжнародному рівні…