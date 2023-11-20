Президентом Аргентини став прихильник біткоїна Хав'єр Мілей

Президентом Аргентини після підрахунку 99,3% голосів став Хав'єр Мілей. У минулому депутат-лібертаріанець заявив про намір «спалити» ЦБ та відмовитися від песо на користь долара для перемоги над інфляцією, пише Forklog.

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Що відомо

Противник Мілея — міністр економіки Серхіо Масса — визнав свою поразку. Інавгурація відбудеться 10 грудня.

Мілей є прихильником біткоїна, а за свою поведінку його часто порівнюють із Дональдом Трампом.

Що з економікою Аргентини

Аргентина переживає перманентну економічну кризу, оголошуючи дефолти за суверенним боргом і стикаючись із гіперінфляцією та девальвацією національної валюти. 40% населення перебувають за межею бідності, згідно з Bloomberg.

Майбутній президент Аргентини відомий нападками на центробанк країни. Він назвав його шахрайством та «механізмом, за допомогою якого політики обманюють добрих людей за допомогою інфляційного податку».