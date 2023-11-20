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20 листопада 2023, 8:37

Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти рф

Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає TARS.

Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.
Фото: depositphotos

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За його словами, нові санкції ЄС проти рф не мають розповсюджуватись на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.

Також представник партії «Прогресивна Словаччина» Томаш Валасек наголосив, що якби санкції стосувалися імпорту ядерного палива з рф, будь-який словацький уряд наклав би вето на пакет.

Читайте: ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії

Нагадаємо

15 листопада Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також «інших важливих економічних операторів».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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