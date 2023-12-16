На що саме українці витрачають гроші в інтернеті — дослідження

87% респондентів вважають, що купувати онлайн — легко. Однак не всі користувачі мережі використовують її з однаковою інтенсивністю та набором дій, в тому числі й для здійснення покупок. У дослідженні користувачі були розподілені на шість сегментів.

Активних та високозалучених споживачів в онлайні — трохи більше третини (36%).

До них можна віднести сегмент під умовною назвою «просунуті». Це користувачі, які інтенсивно споживають та створюють контент, слідкують за комунікаціями брендів, порівнюють їхні цінності, продукти й послуги між собою. 54% з них роблять покупки онлайн принаймні раз на день. Але це водночас і найменший сегмент — таких серед респондентів лише 6%.

Інший активний сегмент — «пліткарі» (16%). В онлайні вони майже щодня купують товари та послуги онлайн (13%), оплачують рахунки (17%) й користуються інтернет-банкінгом (62%).

Також до активних користувачів відносимо сегмент «прагматиків», що складає 14%. Вони використовують інтернет для отримання новин та тематичної інформації і є активними користувачами освітніх сервісів й медіа. Фінансові дії онлайн здійснюють не частіше декількох разів на тиждень.

Інші дві третини респондентів (64%) — менш активні діджитал-покупці. Шукачі розваг, частка яких складає 19% і які в онлайні переважно споживають онлайн-ігри та розважальний контент у соцмережах, є досить інертними у здійсненні фінансових операцій в інтернеті. Декілька разів на місяць та рідше порівнюють ціни на товари й послуги (53%), користуються банківськими сервісами онлайн (36%).

«Помірковані» (сегмент обсягом у 25% від вибірки загалом), що використовують інтернет для пошуку інформації та читання новин, не активно здійснюють фінансові дії онлайн, обмежуючись здійсненням більшості операцій раз чи декілька разів на місяць. Виключенням є порівняння цін на товари і послуги (38%) та користування банківськими сервісами (38%) — ці операції «помірковані» більш схильні здійснювати декілька разів на тиждень.

«Незалучені» (20% респондентів), які рідко перебувають у статусі «у мережі» і для яких Інтернет є переважно джерелом зв’язку, майже або зовсім не здійснюють фінансових дій онлайн. Серед «Незалучених» найбільша частка тих, хто надає перевагу покупкам офлайн (48%). Вони зазначають, що відчувають труднощі у здійсненні покупок онлайн (13%).