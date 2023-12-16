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16 грудня 2023, 11:16

Україна «найближчими днями» отримає транш від ЄС на 1,5 мільярда євро

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього траншу з цьогорічної програми макрофінансової допомоги, який дозволить підтримати фінансову стабільність уряду. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє «Європейська правда».

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього траншу з цьогорічної програми макрофінансової допомоги, який дозволить підтримати фінансову стабільність уряду.
Фото:pravda.com.ua

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Що відомо

Фон дер Ляєн нагадала, що наразі лишається не перерахованим Києву півтора мільярда євро з суми, виділеної для України.

«Найближчими днями ми перерахуємо 1,5 млрд євро — останній транш у програмі цього року», — заявила вона. Як відомо, перерахування коштів МФД здійснюється за умови виконання певних умов, однак програма для України має на меті підтримку стабільності бюджету під час війни.

Фінансова підтримка України

На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро, з них 16,5 млрд євро вже перераховані Києву.

Урсула Фон дер Ляєн вважає, що ця сума допоможе Україні протриматися до затвердження Євросоюзом нової програми на суму 50 млрд.

«Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст», — пояснила вона.

Читайте: Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС

Вето Угорщини

Нагадаємо, затвердження 50-мілярдної програми затрималося через вето Угорщини. Однак в Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, потрібне «робоче рішення» для ухвалення програми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
16 грудня 2023, 12:36
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Хотел пошутить про наших барыг, но не буду.
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