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15 грудня 2023, 19:15

Лише 8% компаній вважають, що податковий режим в Україні допомагає у бізнесі — опитування

Податковий режим в Україні оцінюють як задовільний 52% компаній, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і лише 8% — що він сприяв розвитку їхнього бізнесу. Про це свідчать дані опитування Європейської Бізнес Асоціації.

Податковий режим в Україні оцінюють як задовільний 52% компаній, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і лише 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу.

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Загальна оцінка податкового індексу в Україні знизилася до 2,85 бала із п'яти можливих. Цей показник продовжує перебувати в негативній площині, як і в попередньому році.

Найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства. Вона оцінюється в 2,63 бала. 39% респондентів оцінюють якість законодавства негативно, 52% — задовільно і лише 9% — позитивно.

Основними причинами низької оцінки якості податкового законодавства є постійні зміни, протиріччя, неоднозначні положення та його складність.

42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків та підготовки податкової звітності обтяжливою (2,67 бала). Як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Лише 17% вважають її легкою (20% — у 2022 році).

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їхню незрозумілість.

Майже не змінилася оцінка якості податкового обслуговування — 3,03 бали. Близько половини респондентів (48%) вважають якість обслуговування задовільною, 31% задоволені обслуговуванням та 21% — незадоволені.

46% було комфортно працювати з податковою службою, 16% — складно. У 17% опитаних компаній питання було вирішено задовільним чином, у 63% — частково.

Оцінка фіскального тиску отримала найвищий бал — 3,07. Утім, учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску, порівнюючи з минулим роком. Лише 7% (4% у 2022 році) не відчули жодних проявів тиску щодо своєї компанії. Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% — про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролювальними органами — 64% опитаних.

Істотно зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Торік таких було 27% та 23% відповідно.

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У 2023 році 52% стикалися з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% — з недотриманням термінів валютного контролю за ЗЕД та застосування пені. 17% повідомили про проблеми з отриманням відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного пального, РРО/ПРРО).

Дослідження «Податковий індекс» ЄБА проводить з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточному опитуванні взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+10
Kharakternyk
Kharakternyk
15 грудня 2023, 19:51
#
Ці 8% мабуть з наближених до влади.
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0
paulball
paulball
15 грудня 2023, 19:53
#
Обналичники)))
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0
Roofil
Roofil
15 грудня 2023, 20:40
#
Команда зе слуги вбивають малий бізнес в Україні!
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