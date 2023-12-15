В Україні різко зросла кількість касових апаратів: на 41% за два місяці

У жовтні-листопаді кількість реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) зросла до 383,1 тис, що на 41% більше у порівнянні з січнем-вереснем. Про це у Telegram написав голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев .

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Нардеп підкреслив, що з 1 жовтня 2023 року в Україні почала діяти відповідальність за відсутність касових апаратів у підприємців. На цьому тлі кількість нових РРО за жовтень-листопад зросла на 41%.

«Середньомісячна кількість чеків у жовтні-листопаді сягнула позначки у 22,8 млн штук, що на 18,7% більше, ніж у січні-вересні 2023 року», — повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що процес повної фіскалізації торгівлі завершився.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт № 8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.

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