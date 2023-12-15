Абанк та Mastercard запустили еквайринговий сервіс швидкого зарахування коштів на рахунок підприємця

Київ, 14 грудня 2023 р. — Абанк у співпраці з глобальною технологічною компанією Mastercard запустили унікальне в Україні рішення, яке дає можливість підприємцям отримувати кошти від продажу товарів та послуг, оплачених безготівково через POS-термінал або в онлайні, максимально швидко — в режимі погодинної виплати на рахунок.

Сервіс «Гроші POSтійно» від Абанку та Mastercard дозволяє представникам мікро- тамалого бізнесу зручно та швидко отримувати кошти від еквайрингу на бізнес- рахунок, таким чином зменшуючи потребу підприємців у готівці чи залученні додаткових способів фінансування для поточних бізнес-витрат.

«Одним із бар'єрів для українських підприємців у використанні еквайрингу є те, що від продажу до фактичного зарахування коштів на рахунок бізнесу проходить певний час — зазвичай відшкодування здійснюється наступного дня. Технологічне рішення, яке ми розробили з Mastercard, розв’язує цю проблему, надаючи компаніям, що не мають достатнього обсягу власних обігових коштів, додаткові можливості для розвитку бізнесу», — підкреслив керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко.

Сьогодні послуга вже працює у тестовому режимі і незабаром буде доступна для всіх охочих підприємців.

«Безготівкові та цифрові технології сьогодні відіграють важливу роль у розвитку бізнесу підприємців. Нещодавнє дослідження Mastercard показало, що кожен п’ятий український підприємець отримує дохід від продажів виключно у безготівковій формі, а ще для 53% безготівка приносить понад половину доходу. Тож спільно з партнерами ми продовжуємо впроваджувати технологічні рішення, які дозволяють підприємцям отримати додаткові можливості від безготівкових оплат, зокрема можливість максимально швидкого зарахування коштів на бізнес-рахунок», — зазначає Валерій Новіков, директор з розвитку комерції Mastercard в Україні.

Нагадаємо, підключення послуг еквайрингу в Абанку доступне також онлайн.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Mastercard

Mastercard — глобальна технологічна компанія в галузі платежів. Наша місія — забезпечуючи безпечні, прості, технологічні та доступні транзакції, розвивати та зміцнювати цифрову економіку, яка надає переваги усім та всюди. Використовуючи захищені дані та мережі, створюючи партнерства та спираючись на те, що надихає, ми надаємо інновації та рішення, які допомагають людям, фінансовим інститутам, урядам та бізнесу реалізовувати їхній найбільший потенціал. Ми ведемо бізнес більш ніж у 210 країнах та територіях і створюємо стійкий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.

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