Курс валют на 15 грудня: долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю, 15 грудня, на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,70 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,58−37,60, євро — 40,80−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,98−37,00 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,66−40,67 грн/євро.

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