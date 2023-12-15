Національний банк України встановив на 15 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,9913 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 15 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 40,41 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 37 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.

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