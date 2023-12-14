Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 14 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,92 грн.

До закриття міжбанку курс долара виріс на 3 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро також виросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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