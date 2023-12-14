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14 грудня 2023, 19:01

НБУ може зняти обмеження на репатріацію нових дивідендів

Національний банк в рамках валютної лібералізації відпрацьовує можливість репатріації нових дивідендів, щоб стимулювати інвестиції в економіку. Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій зявив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Національний банк в рамках валютної лібералізації відпрацьовує можливість репатріації нових дивідендів, щоб стимулювати інвестиції в економіку.
Фото: НБУ

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«Бізнес має інвестувати в Україну, і, відповідно, для бізнесу вкрай важливо отримувати дивіденди. Ми відпрацьовуємо питання щодо лібералізації нових дивідендів. Які важливі умови для цього рішення? Ми розуміємо кількісне питання цього рішення, тому виходитимемо з рівня міжнародних резервів, ритмічності міжнародної допомоги при ухваленні цього рішення», — сказав Гелетій.

Він зазначив, що Нацбанк також враховує параметри фінансової стабільності та інфляції, коли обговорює рішення щодо валютної лібералізації.

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«Ми невдовзі перейдемо, я сподіваюся, до практичної реалізації другого етапу — це питання лібералізації щодо торговельного фінансування, а це виплати відсотків за кредитами для бізнесу. Це значні обсяги, тому щоб рухатися цими лібералізаційними заходами, нам необхідно мати належний обсяг резервів», — додав Гелетій.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
14 грудня 2023, 19:07
#
Сначала вклад деньги, а потом они придумают как тебя новым налогом обложить.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 20:42
#
Почалося!!!
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