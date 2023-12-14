Швеція затвердила зимовий пакет допомоги Україні на 124 мільйони євро

Уряд Швеції затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро . Про це повідомляє представництво Швеції в ЄС у соцмережі X (раніше Twitter).

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«Україна бореться за своє виживання та за безпеку й свободу Європи. Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру. Майбутнє України — в ЄС» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що новий пакет підтримки був представлений у понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоханом Форсселлом.

За словами Крістерссона на пресконференції, це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.